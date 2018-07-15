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Пакиао — Матиссе: трансляция, видео, время начала боя
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Пакиао — Матиссе: трансляция, видео, время начала боя 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
В ночь с субботы на воскресенье возвращается Мэнни Пакиао, на ринге он встретится с обладателем титула WBA (regular) Лукасом Матиссе. Малазийский супербоксер не выходил на ринг около года, а его соперник является сейчас одним из самых зрелищных бойцов. Поединок между Пакиао и Матиссе пройдет в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Бойцы появятся на ринге между 6 и 7 утра по Москве.
"СЭ" проведет онлайн трансляцию боя Пакиао — Матиссе.
Сразу после боя на сайте «Спорт-Экспресса» вас ждут главные видеомоменты боя (хайлайты), видео комментарии наших авторов, а так же профессиональный разбор, комментарии участников, тренеров и экспертов.
Прямая трансляция поединка Пакиао — Матиссе.
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