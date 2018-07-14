Пакиао настроен нокаутировать Матиссе в первых раундах

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао заявил, что хочет завершить поединок против обладателя полусредней весовой категории по версии WBA Лукаса Матиссе в первых раундах.

— Я готов к бою, все под контролем. Я мотивирован, счастлив и голоден до побед, — цитирует Boxing Scene Пакьяо. — Чувствую себя хорошо, сделал вес и готов к битве. План на бой в том, чтобы лишить соперника пространства, выбрасывать много ударов. Конечно, если выпадет возможность, постараюсь закончить бой в первых раундах. Ранее стало известно, что 39-летний Пакиао оказался легче своего 35-летнего соперника. Поединок между Пакиао и Матиссе пройдет в ночь с субботы на воскресенье в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

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