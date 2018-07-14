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Пакиао оказался легче Матиссе перед боем
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Пакиао оказался легче Матиссе перед боем 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Спорт-Экспресс
Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакиао и обладатель титула WBA (regular) Лукас Матиссе прошли процедуру взвешивания перед очным поединком.
Пакиао вернулся. Ночью — мегабой с Матиссе
Вес 39-летнего Пакиао составил 146 фунтов (66,2 кг), а вес его 35-летнего соперника — 146,7 фунта (66,5 кг).
Это будет первый бой Пакьяо после прошлогоднего спорного поражения от австралийца Джеффа Хорна и потери чемпионского титула WBO в полусреднем весе. Поединок между Пакиао и Матиссе пройдет в ночь с субботу на воскресенье в столице Малайзии Куала-Лумпуре.
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