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Риджис Прогрейс: В финале Суперсерии буду драться не с Джошем Тейлором, а с Баранчиком
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Риджис Прогрейс: В финале Суперсерии буду драться не с Джошем Тейлором, а с Баранчиком 

Vringe.com 59 минут назад
Фото: Vringe.com
Несколько часов остаётся до того, как американский фаворит Риджис Прогрейс (21-0, 18 КО), вероятно, досрочно снесёт не знающего поражений малоизвестного аргентинца Хуана Хосе Веласко (20-0, 11 КО). Поединок в суперлёгком весе (до 63,5 кг) состоится на Lakefront Arena в Новом Орлеане, где Риджис вырос и прожил большую часть жизни, пишет BoxingScene.
По словам американца, он мало что знает о противнике, но воспринимает его очень серьёзно уже просто потому, что Веласко — небитый профессиональный боксёр, а победитель этой встречи автоматически попадёт в стартовую сетку Суперсерии–2.
«Клёво уже даже одно то, что бой состоится в моём родном городе. А кто его выиграет, пройдёт в Суперсерию, где можно взять два мировых титула. Это ещё круче. Многие считают, что в финале я буду драться с Джошем Тейлором, но сам считаю, что там будет бой Прогрейс–Баранчик. Встреча с Иваном, думаю, будет намного труднее»
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По словам Риджиса, он вряд ли стал бы профессиональным боксёром, не пройдись по Новому Орлеану в 2005 году разрушительный ураган Катрина. Из-за стихийного бедствия Прогрейс вынужден был перебраться в Хьюстон, где зажил по-новому: без сомнительных компаний и бандитского влияния.
Тренируется мягко падать в нокдаун:
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