Филдинг нокаутировал Цойге и завоевал чемпионский титул WBA

Британский боксёр Рокки Филдинг нанёс поражение немцу Тайрону Цойге в титульном бое за пояс чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Бой проходил в Оффенбурге (Германия).

Первые раунды проходили с преимуществом Цойге, но с третьего инициатива перешла к Филдингу. Используя преимущество в росте, Филдинг сумел нанести несколько точных ударов. Дальше преимущество Филдинга только нарастало, а в пятом раунде Цойге пришлось отказаться от продолжения боя.

Немецкий боксёр потерпел первое поражение в своей карьере. Британец одержал свою 27-ю победу при одном поражении.