Мини-сенсация в ФРГ: Филдинг нокаутировал Цойге, отобрав «обычный» титул WBA

Baden-Arena, Оффенбург, Германия. Британец Рокки Филдинг (27-1, 15 КО) отобрал титул «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) у местного боксёра Тайрона Цойге (22-1-1, 12 КО), нокаутировав того в 5-м раунде.

В начале поединка ничего не предвещало беды для теперь уже экс-чемпиона: Цойге контролировал дистанцию и темп боя. Неожиданно сказалось преимущество в мощи Филдинга — ранее крепость бороды боксёра из ФРГ никто толком так и не проверял.

Преимущество Цойге в скорости было заметно только в начале боя, после чего, с 3 раунда, инициативу перехватил британец. В 5-й трёхминутке преимущество Филдинга было уже неоспоримым.

Загнав левым апперкотом чемпиона к канатам, Филдинг принялся добивать Цойге ударами по корпусу. Немец оказался на канвасе, после чего его угол выбросил белое полотенце.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Филдинг-Цойге (появится в скором времени)

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