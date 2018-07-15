Ещё
Мини-сенсация в ФРГ: Филдинг нокаутировал Цойге, отобрав «обычный» титул WBA
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мини-сенсация в ФРГ: Филдинг нокаутировал Цойге, отобрав «обычный» титул WBA 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Baden-Arena, Оффенбург, Германия. Британец Рокки Филдинг (27-1, 15 КО) отобрал титул «обычного» чемпиона WBA во втором среднем весе (до 76,2 кг) у местного боксёра Тайрона Цойге (22-1-1, 12 КО), нокаутировав того в 5-м раунде.
В начале поединка ничего не предвещало беды для теперь уже экс-чемпиона: Цойге контролировал дистанцию и темп боя. Неожиданно сказалось преимущество в мощи Филдинга — ранее крепость бороды боксёра из ФРГ никто толком так и не проверял.
Преимущество Цойге в скорости было заметно только в начале боя, после чего, с 3 раунда, инициативу перехватил британец. В 5-й трёхминутке преимущество Филдинга было уже неоспоримым.
Загнав левым апперкотом чемпиона к канатам, Филдинг принялся добивать Цойге ударами по корпусу. Немец оказался на канвасе, после чего его угол выбросил белое полотенце.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Филдинг-Цойге (появится в скором времени)
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Прямая трансляция 203: Патрисио Фрейре — Даниэль Вайхель, Андрей Корешков — Риджис Прогрейс и Хуан Хосе Веласко прошли взвешивание: результаты Кадр дня: Мэнни Пакьяо и Лукас Маттиссе подерутся за «супертитул» Тёрмана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Россию не интересует, что вы думаете»25
«Вы — супер!»4
Акинфеева «гонят» из России2
«Футбольному чуду» России пришел конец148
Мэй сделала заявление после поражения Англии на ЧМ151
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение