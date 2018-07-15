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Топ-проспект Теофимо Лопес впечатляюще легко разгромил Вильяма Силву
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Топ-проспект Теофимо Лопес впечатляюще легко разгромил Вильяма Силву 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Lakefront Arena, Новый Орлеан, штат Луизиана, США. Топ-проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес (10-0, 8 КО) нокаутировал середняка из Бразилии Вильяма Силву (25-2, 14 КО), завладев титулом чемпиона Континентальной Америки по версии WBC.
Уже в первом раунде Лопес отправил Силву на пятую точку левым хуком. Абсолютно доминируя в ринге, Лопес продолжал избивать Силву, действовал на кураже, успевая красиво работать на камеру.
В 5-м раунде бразилец вновь оказался на канвасе, но добить его Лопес не успел — подоспел гонг, извещающий об окончании раунда. А уже в следующей трёхминутке американец довёл дело до логической развязки — всего 15 секунд понадобилось, чтобы в очередной раз отправить Силву в нокдаун. После чего рефери Брюс Макдэниел остановил одностороннее избиение.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лопес-Силва (появится в скором времени)
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