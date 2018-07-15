Топ-проспект Теофимо Лопес впечатляюще легко разгромил Вильяма Силву

Lakefront Arena, Новый Орлеан, штат Луизиана, США. Топ-проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) американец Теофимо Лопес (10-0, 8 КО) нокаутировал середняка из Бразилии Вильяма Силву (25-2, 14 КО), завладев титулом чемпиона Континентальной Америки по версии WBC.

Уже в первом раунде Лопес отправил Силву на пятую точку левым хуком. Абсолютно доминируя в ринге, Лопес продолжал избивать Силву, действовал на кураже, успевая красиво работать на камеру.

В 5-м раунде бразилец вновь оказался на канвасе, но добить его Лопес не успел — подоспел гонг, извещающий об окончании раунда. А уже в следующей трёхминутке американец довёл дело до логической развязки — всего 15 секунд понадобилось, чтобы в очередной раз отправить Силву в нокдаун. После чего рефери Брюс Макдэниел остановил одностороннее избиение.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Лопес-Силва (появится в скором времени)

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.