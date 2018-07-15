Мталане победил Васима и завоевал титул IBF в наилегчайшем весе

Южноафриканец Морути Мталане по очкам победил пакистанца Мухаммада Васима, представляющего Южную Корею. Мталане завоевал вакантный титул IBF в наилегчайшем весе. Бой проходил в Куала-Лумпуре (Малайзия).

Первые раунды прошли под диктовку Мталане, который наносил больше точных ударов, но в 11-м раунде Васим отправил соперника в нокдаун. Представителю Южной Кореи не хватило времени, чтобы развить успех. В результате южноафриканец выстоял и победил единогласным решением судей: 116-110.

Для Васима это поражение стало первым в карьере. Ранее он выиграл девять матчей на профессиональной арене. В активе Мталане 36 побед при двух поражениях, 24 боя африканец завершил нокдаунами.