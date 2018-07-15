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Мталане победил Васима и завоевал титул IBF в наилегчайшем весе
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Мталане победил Васима и завоевал титул IBF в наилегчайшем весе 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Южноафриканец Морути Мталане по очкам победил пакистанца Мухаммада Васима, представляющего Южную Корею. Мталане завоевал вакантный титул IBF в наилегчайшем весе. Бой проходил в Куала-Лумпуре (Малайзия).
Первые раунды прошли под диктовку Мталане, который наносил больше точных ударов, но в 11-м раунде Васим отправил соперника в нокдаун. Представителю Южной Кореи не хватило времени, чтобы развить успех. В результате южноафриканец выстоял и победил единогласным решением судей: 116-110.
Для Васима это поражение стало первым в карьере. Ранее он выиграл девять матчей на профессиональной арене. В активе Мталане 36 побед при двух поражениях, 24 боя африканец завершил нокдаунами.
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