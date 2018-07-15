Мталане вновь завоевал титул чемпиона IBF, но побывал по ходу боя в нокдауне

Axiata Arena, Куала-Лумпур, Малайзия. 35-летний Морути Мталане (36-2, 24 КО) из ЮАР и 30-летний Муххамад Васим (8-1, 6 КО) из Пакистана определили чемпиона мира по версии IBF в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Победителем в поединке за вакантный титул стал боксёр из Африки.

Несмотря на солидный возраст, большую часть боя Мталане перерабатывал оппонента, работая первым номером. Визуально Васим действовал с ненамного, но всё же более высоким процентом выброшенных/попавших в цель ударов. Но часто застаивался на месте, пережидая атаки Мталане за блоком или же и вовсе, подолгу зависал у канатов.

В последней четверти пакистанец попытался работать агрессором. Вкладывался в каждый удар, но боксёр из ЮАР здорово перехватывал атаки соперника и по-прежнему наносил больше ударов.

Прессинг от Васима принёс свои плоды. На последних секундах 11-го раунда Мталане оказался на канвасе. Последняя трёхминутка прошла в яростной драке. Мталане выглядел лучше, но на последних секундах вновь был близок к падению.

Судейский вердикт: 114:113, 114:113 и 116:110 в пользу Мталане.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мталане-Васим (появится в скором времени)

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