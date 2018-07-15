Рекорд Муангсурина−Ломаченко устоял: Карлос Канисалес побил Люй Биня

Axiata Arena, Куала-Лумпур, Малайзия. 23-летний китаец Бинь Люй (1-1, 1 КО) не сумел войти в историю, завоевав чемпионский титул во втором поединке на профессиональном ринге. Чемпион Карлос Канисалес (20-1-1, 17 КО) из Венесуэлы сумел защитить титул «обычного» чемпиона WBA в весе до 49 кг.

Левша из Китая претендовал на то, чтобы побить рекорд Саенсака Муангсурина−Василия Ломаченко, которым для завоевания чемпионского титула хватило трёх поединков в профи.

Со стартового раунда стало понятно, что проспекту будет непросто — всё-таки Канисалес настоящий панчер и периодически у чемпиона получалось вскрывать защиту дерзкого претендента.

Парни залихватски обменивались ударами. Чемпион больше выбрасывал и попадал, у претендента периодически неплохо получалось работать на ногах, переигрывая Канисалеса на технике.

Во второй половине боя, после того, как чемпион немного устал и замедлился, Бинь попытался прислушиваться к советам своего угла, требовавшего боксировать с умом, «бить и не пропускать». Получалось не очень — Канисалес по-прежнему был лучше в большинстве раундов.

В 11-м раунде китаец побывал на канвасе, с трудом продержавшись до гонга. Ещё раз на пятой точке Бинь оказался в финальном раунде. Уставший китаец сумел подняться на ноги, но не убедил рефери в том, что может продолжать схватку.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Бинь-Канисалес (появится в скором времени)

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