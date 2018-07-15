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В стиле WBA: Тепора и Ортега определили третьего чемпиона в полулёгком дивизионе
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В стиле WBA: Тепора и Ортега определили третьего чемпиона в полулёгком дивизионе 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Axiata Arena, Куала-Лумпур, Малайзия. Филиппинец Джек Тепора (22-0, 17 КО) и мексиканец Эдивальдо Ортега (26-2-1, 12 КО) разыграли вакантный титул «временного» чемпиона WBA в полулёгком весе (до 57,2 кг), определив третьего по счёту и статусу чемпиона в дивизионе. Досрочную победу одержал Тепора.
Всё в стиле WBA: к «суперчемпиону» организации мексиканцу Лео Санта Крусу (35-1-1, 19 КО) вскоре присоединится «обычный» чемпион — 11 августа Хесус Рохас (26-1-2, 19 КО) из Пуэрто-Рико подерётся с американцем Джозефом Диасом (26-1, 14 КО), который в предыдущем поединке уже безуспешно пытался стать чемпионом мира. Сегодня же определился ещё и «временный» чемпион.
Тепора здорово начал поединок, но Ортега сумел быстро выровнять ход боя. Мексиканец выбрасывал и попадал больше. Филиппинец, пытавшийся действовать от соперника, потерял нить игры.
Понимая, что надо что-то менять в 6-м раунде Тепора принялся действовать активнее. Напротив, началась чёрная полоса у Ортеги — глаза начали заплывать от гематом. В 9-м раунде мексиканец оказался в нокдауне. Филиппинец бросился на добивание и вынудил рефери остановить бой.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Тепора-Ортега (появится в скором времени)
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