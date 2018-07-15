Bellator 203: Корешков нокаутировал черногорского «Психопата», Фрейре отстоял титул

Рим, Италия. Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе россиянин Андрей Корешков (21-2) быстро и непринуждённо расправился с представителем Черногории Васо «Психопатом» Бакоцевичем (33-18-1) в рамках турнира Bellator 203.

Корешков размеренно атаковал соперника ногами с дистанции, отправляя в его сторону хай-кики и беспокоя лоу-киками. А когда на исходе первой минуты боя запустил мидл-кик, всё и кончилось. Удар пришёлся точно в туловище черногорца, который отлетел к сетке и повалился на настил. Андрей успел провести пару размашистых добивающих ударов в голову, и рефери остановил поединок.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Корешков-Бакоцевич (появится в скором времени)

В главном событии турнира бразилец Патрисио Фрейре (27-4) успешно, но с трудом отстоял титул чемпиона Bellator в полулёгком весе, победив по очкам раздельным решением судей немца Даниэля Вайхеля (39-10) со счётом 49-46, 48-47 и 47-48. Их первый бой в июне 2015 года также завершился в пользу Патрисио, но тогда бразилец победил нокаутом во втором раунде.

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