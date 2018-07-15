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Что Мэнни Пакьяо ответил на вопросы «кто следующий» и «когда»: цитаты
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Что Мэнни Пакьяо ответил на вопросы «кто следующий» и «когда»: цитаты 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Филиппинский ветеран Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 KO), который несколько минут назад впервые с 2009 года добился досрочной победы, нокаутировав в 7-м раунде аргентинца Лукаса Маттиссе (39-5, 34 КО), без понятия, с кем он будет драться в конце года — будет ли это украинец Василий Ломаченко или кто-то другой.
«Прямо сейчас я буду счастлив вернуться на родину и отпраздновать победу с моими соотечественниками, а потом продолжить служить им на своей должности, — заявил политик. — А кто будет следующим, это совсем другая история и другое обсуждение».
На вопрос интервьюера, выступил ли вечно занятый сенатор Филиппин в ринге ещё раз до конца года, Пакьяо ответил, что «есть такой план», однако снова отказался конкретизировать, ещё раз повторив, как он хочет домой.
После этого Мэнни показали, что с трибун за него болел единомышленник по политическому курсу страны — глава филиппинского государства Родриго Дутерте. Пакмен тут же размяк и сказал на камеру «спасибо президенту за то, что он наш президент».
По поводу боя Мэнни сообщил, что был удивлён ранним падением Маттиссе в нокдаун, и что план на бой был «держать ручки повыше, не спешить и быть внимательным».
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Пакьяо-Маттиссе (появится позднее)
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