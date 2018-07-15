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Видео боя: Джек Тепора — Эдивальдо Ортега
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Видео боя: Джек Тепора — Эдивальдо Ортега 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Джеком Тепорой и Эдивальдо Ортегой, который состоялся 15 июля 2018 года в Куала-Лумпуре (Малайзия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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