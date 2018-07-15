Президент Филиппин поблагодарил Пакиао за победу над Матиссе

Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил бой своего соотечественника Мэнни Пакиао против Лукаса Матиссе и поблагодарил его за успех.

— Я хотел бы поблагодарить сенатора Мэнни Пакиао за то, что он дал нам повод для гордости и вновь объединил филиппинскую нацию, — цитирует президента AP.

Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао на протяжении поединка трижды отправлял Матиссе на ринг. Третий нокдаун оказался последним. Филиппинский боксер провел первый бой после годичного перерыва.