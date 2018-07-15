Ещё
Президент Филиппин поблагодарил Пакиао за победу над Матиссе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент Филиппин поблагодарил Пакиао за победу над Матиссе 

Спорт-Экспресс 35 минут назад
Президент Филиппин Родриго Дутерте посетил бой своего соотечественника Мэнни Пакиао против Лукаса Матиссе и поблагодарил его за успех.
— Я хотел бы поблагодарить сенатора Мэнни Пакиао за то, что он дал нам повод для гордости и вновь объединил филиппинскую нацию, — цитирует президента AP.
Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао на протяжении поединка трижды отправлял Матиссе на ринг. Третий нокдаун оказался последним. Филиппинский боксер провел первый бой после годичного перерыва.
Спорт-Экспресс: последние новости
Россиянин Корешков нокаутировал черногорского "Психопата" Боксеры сборной России 22 июля проведут матч с Германией Геннадий Головкин: "Если Альварес хочет победить меня, ему придется изменить свой подход к поведению на ринге"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Англичане признали свою неопытность и захотели домой7
«Футбольному чуду» России пришел конец148
ФИФА вынес вердикт англичанам22
«Россию не интересует, что вы думаете»30
Акинфеева «гонят» из России4
Видео
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
18:56
Немцы взбесили Черчесова
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:11
Названы лучшие игроки сборной России на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:31
Мутко запретили появляться рядом с Инфантино
Футбол
03:33
ФИФА вынес вердикт англичанам
ЧМ по футболу 2018
00:12
Бузова едва не лишила Овечкина Кубка Стэнли
Хоккей Прочее
01:11
«В России дешево»: во сколько иностранцам обошелся ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Путешествия
04:02
Европа хочет сорвать финал ЧМ
ЧМ по футболу 2018 Футбол
03:14
Муж Булановой призвал к бойкоту финала ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:00:22
Глава ФИФА вынес вердикт ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение