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Лукас Матиссе: «Я проиграл великому чемпиону»
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Лукас Матиссе: «Я проиграл великому чемпиону» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Аргентинский боксер Лукас Матиссе — о поражении в поединке с Мэнни Пакиао.
— Пакиао — великий боец и великий чемпион. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня моя очередь проигрывать, — цитирует аргентинца ESPN. — Но я проиграл великому боксеру, легенде бокса Мэнни Пакиао. Теперь я возьму паузу и отдохну. Я очень упорно работал. Хочу вернуться домой, к семье. Я проиграл, но не более. Я в порядке.
Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао провел первый бой после годичного перерыва.
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