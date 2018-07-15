Лукас Матиссе: «Я проиграл великому чемпиону»

Аргентинский боксер Лукас Матиссе — о поражении в поединке с Мэнни Пакиао.

— Пакиао — великий боец и великий чемпион. Иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Сегодня моя очередь проигрывать, — цитирует аргентинца ESPN. — Но я проиграл великому боксеру, легенде бокса Мэнни Пакиао. Теперь я возьму паузу и отдохну. Я очень упорно работал. Хочу вернуться домой, к семье. Я проиграл, но не более. Я в порядке.

Филиппинец нокаутировал аргентинского боксера в седьмом раунде. Пакиао провел первый бой после годичного перерыва.