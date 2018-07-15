Гаибназарову было непросто, но очередная победа в кармане: побит Кевин Джонсон

Lakefront Arena, Новый Орлеан, штат Луизиана, США. В поединке проспектов суперлёгкого веса (до 63,5 кг) золотой медалист Рио-2016 Фазлиддин Гаибназаров (5-0, 2 КО) из Узбекистана ожидаемо заполучил победу над ранее небитым 25-летним американцем Кевином Джонсоном (5-1, 4 КО).

Из неожиданного была разве что некая натужность со стороны фаворита: предполагалось, что Гаибназаров пройдёт уроженца Детройта легче. Кевин не раз доставал противника справа, особенно в 3-м и 6-м раундах, но его успехи всё же затмевались активностью и результативностью Фазлиддина.

В 8-м раунде узбек побывал на настиле ринга, но лишь потому, что боксёры запутались ногами.

Итог — трижды 78-74 Гаибназарову. UD 8.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Гаибназаров-Джонсон (возможно, появится позднее)

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