Хилый тощий боец вырубает ММА-качков направо и налево

Судя по комплекции этого хилого паренька, на ринг ему выходить противопоказано в принципе. Шона О’Мэлли недооценивало большинство соперников еще на этапе взвешивания, но с первым же ударом гонга ирландский боец по прозвищу «Сахарок» жестоко разочаровывал противников.

Курчавый доходяга включается в схватку моментально. Легкие обманные движения и скорость, помноженные на хлесткие, точные удары, обескураживают раскачанных ММА-профессионалов — кто же знал, что этот парень вообще способен продержаться больше одного раунда.

После первого же проведенного боя О’Мэлли обзавелся целой армией преданных фанатов. Еще бы, на ринге «Сахарок» показывает настоящее шоу, ему не выгодно затягивать бой, его конек — 6 из 10 проведенных схваток Шон заканчивал уверенным нокаутом.

Пока новичок легкого дивизиона UFC не проиграл ни одного боя. Посмотрите, как легко двигается этот парень: оказывается, вовсе не нужно обзаводиться грудой мышц, чтобы свалить с ног любого соперника.