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Немецкий проспект–полутяжеловес Леон Бюнн легко прошёл Сергея Демченко
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Немецкий проспект–полутяжеловес Леон Бюнн легко прошёл Сергея Демченко 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Baden-Arena, Oффенбург, ФРГ. 25-летний немецкий проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Леон Бюнн (10-0, 6 КО), который до сих пор бил соперников ниже низкого уровня, заполучил победу над тёртым украинско-итальянским калачом Сергеем Демченко (19-14-1, 12 КО).
Особо конкурентного поединка не получилось. Уроженец Сум, который теперь проживает в Риме, был медленнее, безударнее и, что совсем поставило крест на его шансах, менее активным, чем Бюнн. Пользуясь тем, что удары Демченко не таили большой угрозы, Леон проверял в бою различные заготовки и трюки: хороший повод для их отработки.
В итоге, как выяснилось по местному «компубоксу», Бюнн нанёс 39% из выброшенных ударов, Сергей — 18%.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Бюнн-Демченко (возможно, появится через 100 лет)
Напомним, Сергей в прошлом дважды неудачно претендовал на титул чемпиона Европы, но успел побывать с менее значимым поясом чемпиона ЕС.
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