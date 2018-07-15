Немецкий проспект–полутяжеловес Леон Бюнн легко прошёл Сергея Демченко

Baden-Arena, Oффенбург, ФРГ. 25-летний немецкий проспект полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Леон Бюнн (10-0, 6 КО), который до сих пор бил соперников ниже низкого уровня, заполучил победу над тёртым украинско-итальянским калачом Сергеем Демченко (19-14-1, 12 КО).

Особо конкурентного поединка не получилось. Уроженец Сум, который теперь проживает в Риме, был медленнее, безударнее и, что совсем поставило крест на его шансах, менее активным, чем Бюнн. Пользуясь тем, что удары Демченко не таили большой угрозы, Леон проверял в бою различные заготовки и трюки: хороший повод для их отработки.

В итоге, как выяснилось по местному «компубоксу», Бюнн нанёс 39% из выброшенных ударов, Сергей — 18%.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Бюнн-Демченко (возможно, появится через 100 лет)

Напомним, Сергей в прошлом дважды неудачно претендовал на титул чемпиона Европы, но успел побывать с менее значимым поясом чемпиона ЕС

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