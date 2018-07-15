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Видео боя: Риджис Прогрейс — Хуан Хосе Веласко, HD 720
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Видео боя: Риджис Прогрейс — Хуан Хосе Веласко, HD 720 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Риджисом Прогрейсом и Хуаном Хосе Веласко, который состоялся 14 июля 2018 года в Новом Орлеане (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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