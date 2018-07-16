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Джефф Хорн решил напомнить о себе, предложив Мэнни Пакьяо реванш
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Джефф Хорн решил напомнить о себе, предложив Мэнни Пакьяо реванш 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
В июле прошлого года в Брисбене (Австралия) местный претендент Джефф Хорн (18-1-1, 12 КО) одержал сенсационную победу над легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО), отобрав у того титул чемпиона WBO в весе до 66,7 кг.
Цифры не врут — репортаж о поединке между Пакьяо и Хорном
Но спустя год всё практически вернулось на свои места. Хорн уступил звание американцу Теренсу Кроуфорду (33-0, 24 КО), а Пакьяо вновь стал чемпионом мира — титул WBA отобран у аргентинца Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).
Ложная надежда — рассказ о поединке между Маттиссе и Пакьяо
После того, как 15 июля в Куала-Лумпуре (Малайзия) в 7-м раунде Пакьяо одержал досрочную победу над Маттиссе, Хорн поздравил филиппинца посредством соцсетей и скромно предложил реванш: «Мэнни, поздравляю с победой! Может, реванш?»
Напомним, победа Хорна над Пакьяо по итогам 2017 года одновременно номинировалась в категории «сенсация», а также претендовала на звание «самое спорное судейское решение». По мнению читателей vRINGe, этот бой занял второе место в обеих категориях.
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