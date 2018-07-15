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Чупраков выиграл у Санчеса, Кашинский досрочно победил дос Сантоса
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Чупраков выиграл у Санчеса, Кашинский досрочно победил дос Сантоса 

Чемпионат.com 2 часа назад
В Екатеринбурге состоялся вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, главным событием которого стал поединок между 28-летним россиянином Евгением Чупраковым (20-0-0, 10 КО) и 26-летним филиппинцем Эрни Санчесом (18-12-1, 9 КО). На кону встречи был титул WBO Intercontinental во втором полулегком весе, принадлежащий Чупракову. Россиянин победил единогласным решением судей.
В согласованном бою другой небитый россиянин Юрий Кашинский (16-0-0, 15 КО) досрочно победил бразильца Жулио Сезара дос Сантоса (28-9-0, 25 КО). Результаты турнира: Александр Блинов — Ахмаджон Инаков — победа Блинова единогласным решением. Эржан Тургумбеков — Андрей Исаев — победа Тургумбекова единогласным решением. Зафар Парпиев — Чингиз Ахмат Уулу — победа Парпиева единогласным решением. Игорь Адлейба — Михаил Авакян — победа Адлейбы ТКО 6. Сергей Кожухарь — Даниэль Нега — победа Кожухаря единогласным решением. Денис Хаматов — Леон Антонян — победа Хаматова единогласным решением. Даулет Даукенов — Зиевидин Тохиров — победа Тохирова единогласным решением. Мадияр Жанузак — Альфо Дагалоян — победа Дагалояна ТКО 8. Евгений Романов — Марсело Насименто — победа Романова ТКО 2. Юрий Кашинский — Жулио Сезар дос Сантос — победа Кашинского ТКО 4. Евгений Чупраков — Эрни Санчес — победа Чупракова единогласным решением.
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