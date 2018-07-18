Ещё
Корешков проведет бой против Лимы 30 сентября
Далее:
Читайте также:
Ещё

Корешков проведет бой против Лимы 30 сентября 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский боец ММА Андрей Корешков в своем следующем поединке встретится с американцем Дагласом Лимой. Бой пройдет 30 сентября (29 сентября по местному времени) в рамках турнира Bellator в полусреднем весе, сообщает Твиттер организации.
Россиянин и американец уже провели два боя, счет в их истории противостояний равный — 1:1.
🚨 JUST ANNOUNCED 🚨 1st #BellatorWGP welterweight bout:@PhenomLima vs. @SpartanKoresh III Streaming EXCLUSIVELY on @DAZN_USA — Saturday, Sept. 29th at @SAPCenter in San Jose. pic.twitter.com/dgzQ2yc2oO
— Bellator MMA (@BellatorMMA) 17 июля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Сесилия Брекхус: "Не стоит недооценивать Сагайдаковскую" Мэнни Пакиао: "Спасибо всем филиппинцам и моим болельщикам - это наша общая победа" Усик расстался с тренером перед боем с Гассиевым
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
«У русских вода из-под крана вкуса крови»51
«Футбольному чуду» России пришел конец148
За «сухого» Путина оправдались121
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»34
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение