Корешков проведет бой против Лимы 30 сентября

Российский боец ММА Андрей Корешков в своем следующем поединке встретится с американцем Дагласом Лимой. Бой пройдет 30 сентября (29 сентября по местному времени) в рамках турнира Bellator в полусреднем весе, сообщает Твиттер организации.

Россиянин и американец уже провели два боя, счет в их истории противостояний равный — 1:1.

🚨 JUST ANNOUNCED 🚨 1st #BellatorWGP welterweight bout:@PhenomLima vs. @SpartanKoresh III Streaming EXCLUSIVELY on @DAZN_USA — Saturday, Sept. 29th at @SAPCenter in San Jose. pic.twitter.com/dgzQ2yc2oO

— Bellator MMA (@BellatorMMA) 17 июля 2018 г.