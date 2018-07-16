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Объявлена дата боя Поветкина с Джошуа
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Объявлена дата проведения боя Поветкин — Джошуа 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Reuters
Российский боксер Александр Поветкин в сентябре проведет поединок с британцем Энтони Джошуа, сообщает ТАСС.
Встреча спортсменов пройдет 22 сентября на лондонском стадионе "Уэмбли". Об этом проинформировал руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский на своей странице в твиттере.
"Официально подтверждаем: бой Поветкин — Джошуа 22 сентября в Лондоне на стадионе "Уэмбли", — гласит сообщение промоутера.
В своем крайнем поединке в марте этого года Поветкин одержал победу над другим британцем — Дэвидом Прайсом. Джошуа 31 марта одолел новозеландца Джозефа Паркера.
Ранее Деонтей Уайлдер сравнил Джошуа с девочкой.
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