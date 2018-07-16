Рябинский: Поветкин и Джошуа пройдут серьезную проверку на допинг

МОСКВА, 16 июля. / ТАСС /. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) британец Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин сдадут большое количество допинг-тестов перед поединком. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

"Боксеры пройдут серьезную проверку в виде допинг— тестов по программе организации VADA", — сказал Рябинский.

Ранее стало известно, что бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».