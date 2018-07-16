Ещё
Рябинский: Поветкин и Джошуа пройдут серьезную проверку на допинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рябинский: Поветкин и Джошуа пройдут серьезную проверку на допинг 

ТАСС 7 часов назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) британец Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин сдадут большое количество допинг-тестов перед поединком. Об этом ТАСС сообщил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
"Боксеры пройдут серьезную проверку в виде допинг— тестов по программе организации VADA", — сказал Рябинский.
Ранее стало известно, что бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне на стадионе «Уэмбли».
ТАСС: последние новости
Рябинский подтвердил проведение боя Поветкин - Джошуа 22 сентября в Лондоне СМИ: боксер Поветкин проведет бой с Джошуа 22 сентября в Лондоне Истребители ВКС России провели тренировочный бой в стратосфере
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
За «сухого» Путина оправдались30
Известный российский чемпион найден мертвым25
Расстроенных после ЧМ хорватов встретили с истребителями45
На поле в финале ЧМ произошел скандал565
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018231
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение