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Нурмагомедов поддержал Гассиева в предстоящем бою с Усиком
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Нурмагомедов поддержал Гассиева в предстоящем бою с Усиком 

Чемпионат.com 1 час назад
Чемпион UFC в лёгком весе Забиб Нурмагомедов подчеркнул, что будет поддерживать чемпиона мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурата Гассиева в финальном поединке Всемирной боксёрской суперсерии, который пройдёт 21 июля в Москве. Соперником Мурата станет украинский боксёр, чемпион мира по версиям WBO и WBC Александр Усик. «Крпунейший бой этого года. Не могу дождаться. Я за Гассиева. Вперёд, Мурат», — написал в своём «инстаграме» Хабиб Нурмагомедов.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
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