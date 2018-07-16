Мэнни Пакьяо подтвердил: Ломаченко, Кроуфорд и Хан — среди возможных противников

Вчера, 15 июля, Пакьяо комфортно одолел досрочным образом грозу середняков Лукаса Маттиссе.

«Да, Хан — потенциальный оппонент. Много таких. Кроуфорд, Ломаченко. Потенциальных соперников хватает», — заявил филиппинец на послематчевой пресс-конференции.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Пакьяо-Маттиссе

Кроуфорду 30 лет, он владеет титулом чемпиона WBO в том же весе. Чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Ломаченко также 30 лет. Хан на год их старше, и никаким титулом уже давно не обладает.

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