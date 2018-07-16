Филиппинский сенатор Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО), которому до конца года исполнится 40 лет, не исключает, что отбоксирует с кем-либо из троицы — украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО), британцем Амиром Ханом (32-4, 20 КО) или даже американцем Теренсом Кроуфордом (33-0, 24 КО).
Вчера, 15 июля, Пакьяо комфортно одолел досрочным образом грозу середняков Лукаса Маттиссе.
«Да, Хан — потенциальный оппонент. Много таких. Кроуфорд, Ломаченко. Потенциальных соперников хватает», — заявил филиппинец на послематчевой пресс-конференции.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Пакьяо-Маттиссе
Кроуфорду 30 лет, он владеет титулом чемпиона WBO в том же весе. Чемпиону мира по версии WBA в лёгком весе (до 61,2 кг) Ломаченко также 30 лет. Хан на год их старше, и никаким титулом уже давно не обладает.
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