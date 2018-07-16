Усик расстался с тренером Сергеем Ватаманюком: Хороший парень — это не профессия

Украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжёлом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) выйдет на финальный бой Суперсерии против чемпиона IBF/WBA Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) фактически без главного тренера. Готовит киевлянина к важнейшему бою в карьере его катмен Расс Анбер, поскольку с Сергеем Ватаманюком боксёр больше не работает.

«Серёжа… Я скажу так: он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться, — сказал Усик в интервью сайту WBSS. — Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы «кто-то был». Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия».

Сейчас Александр работает с «более опытным специалистом» — своим катменом Рассом Анбером, который в команде у Усика уже несколько лет.

«Он пишет план, исправляет разное в моей работе… Такой себе куратор, который помогает мне», — пояснил украинец.

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Анбер, в свою очередь, заявил, что знает немногих боксёров на планете, который работают на тренировках усерднее, чем Усик и его кум Василий Ломаченко

«Невозможно работать упорнее. И это говорю я, который уже 40 лет в боксе», — подчеркнул американский специалист.

Будет ли Усик искать главного тренера в свою команду, пока неизвестно.

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Бой Усик–Гассиев состоится вечером 21 июля в Москве (РФ). Победитель станет первым в истории боксёром крузервейта с такой коллекцией разнообразных чемпионских поясов.

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