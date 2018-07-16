Ещё
Усик расстался с тренером Сергеем Ватаманюком: Хороший парень — это не профессия
Далее:
Читайте также:
Ещё

Усик расстался с тренером Сергеем Ватаманюком: Хороший парень — это не профессия 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Украинский чемпион мира по версиям WBC и WBO в тяжёлом весе Александр Усик (14-0, 11 КО) выйдет на финальный бой Суперсерии против чемпиона IBF/WBA Мурата Гассиева (26-0, 19 КО) фактически без главного тренера. Готовит киевлянина к важнейшему бою в карьере его катмен Расс Анбер, поскольку с Сергеем Ватаманюком боксёр больше не работает.
«Серёжа… Я скажу так: он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах. Сейчас мы расстались, потому что то, что он давал мне, не помогало мне развиваться, — сказал Усик в интервью сайту WBSS. — Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы «кто-то был». Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия».
Сейчас Александр работает с «более опытным специалистом» — своим катменом Рассом Анбером, который в команде у Усика уже несколько лет.
«Он пишет план, исправляет разное в моей работе… Такой себе куратор, который помогает мне», — пояснил украинец.
Читайте также: Усик: Встаю каждое утро в 4:50 и бросаюсь в полымя
Анбер, в свою очередь, заявил, что знает немногих боксёров на планете, который работают на тренировках усерднее, чем Усик и его кум Василий Ломаченко.
«Невозможно работать упорнее. И это говорю я, который уже 40 лет в боксе», — подчеркнул американский специалист.
Будет ли Усик искать главного тренера в свою команду, пока неизвестно.
Читайте также: Гассиев уже в РФ: Достаточно поспать в самолете — и готов драться в аэропорту
Бой Усик–Гассиев состоится вечером 21 июля в Москве (РФ). Победитель станет первым в истории боксёром крузервейта с такой коллекцией разнообразных чемпионских поясов.
Эта новость у нас в Facebook
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Официально: Энтони Джошуа подерётся с Поветкиным — комментарии бойцов Оседлал коня и уехал на Москву: Усик завершил тренировочный лагерь — видео Гассиев прилетел в РФ: Достаточно поспать в самолете — и готов драться в аэропорту
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стадион для ЧМ поплыл. Что вообще происходит?373
За «сухого» Путина оправдались111
Известный российский чемпион найден мертвым30
«У русских вода из-под крана вкуса крови»28
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018232
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение