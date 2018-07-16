Оседлал коня и уехал на Москву: Усик завершил тренировочный лагерь — видео

Тренировочный лагерь за несколько дней до кульминации Суперсерии в тяжёлом весе (до 90,7 кг) свернул не только чемпион IBF/WBA россиянин Мурат Гассиев (26-0, 19 КО). Подготовку к важнейшему поединку в карьере на 99% закончил также и украинский фаворит турнира — обладатель поясов IBF/WBA Александр Усик (14-0, 11 КО). Сообщил об этом киевлянин у себя в Instagram — и отправился на север на коне. «Завершён тяжёлый и великолепный сбор. Мы в путь. Москва, встречай», — подписал видео Усик.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa)

16 Июл 2018 в 5:57 PDT Смотрите видео: Как готовились и чем жили Усик и Гассиев: зрелищный сюжет от Суперсерии Бой Усик–Гассиев состоится вечером 21 июля в Москве (РФ). Победитель станет первым в истории боксёром крузервейта с такой коллекцией разнообразных чемпионских поясов. Эта новость у нас в Facebook Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.