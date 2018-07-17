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Менеджер Ломаченко — о том, как проходит реабилитация украинца после операции
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Менеджер Ломаченко — о том, как проходит реабилитация украинца после операции 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
Чемпион WBA в весе до 61,2 кг украинец Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) на прошлой неделе посредством соцсетей заявил о том, что планирует своё возвращение в ринг 25 августа.
Сообщение украинца шокировало болельщиков, ведь в конце мая украинец перенёс артроскопическую операцию на плече — 12 мая в Нью-Йорке (США) Ломаченко нокаутировал венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО), отобрал у него чемпионский титул, но получил в бою травму.
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Менеджер украинца Эгис Климас рассказал о том, как на самом деле проходит реабилитационный период у Ломаченко: «Василий написал, что возвращается 25 августа, но он ведь не написал, что будет боксировать в этот день, правда? Возможно, он возвращается в США 25 августа. Восстановление идёт просто отлично. Он уже боксирует с тенью, но не уверен, что докторам это понравится».
«Некоторые упражнения он делает, но руку не нагружает. Вскоре ему предстоит очередная консультация в медицинском центре. Подготовку к очередному бою он начнёт, думаю, в августе или сентябре. Возвращение в ринг планируем на 1 или 8 декабря», — сообщил Климас.
Напомним, одним из потенциальных соперников Ломаченко является легендарный филиппинский боец Мэнни Пакьяо (60-7-2, 39 КО), отобравший 15 июля в Малайзии титул чемпиона WBA в весе до 66,7 кг у аргентинца Лукаса Маттиссе (39-5, 36 КО).
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