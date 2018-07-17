Ещё
В Орле пройдут массовые тренировки по боксу
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Орле пройдут массовые тренировки по боксу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Орловская область присоединится к празднованию международного дня бокса, сообщает пресс-служба облправительства.
В спортивном празднике примут участие ветераны спорта, представители региональной власти. На Центральном стадионе имени В. И. Ленина 22 июля с 12.00 состоятся будут проходить массовые тренировки и бои между боксерами Орловской, Курской, Липецкой областей.
Организатор мероприятия в поддержку Международного дня бокса — Орловская областная федерация бокса. Завершением соревновательной части Дня бокса станет возложение цветов к мемориалу в сквере Танкистов и посещение одного из детских домов области.
Сообщение В Орле пройдут массовые тренировки по боксу появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Участница Олимпиады Евгения Овчинникова выиграла Чемпионат области В Орле умер экс-игрок орловского «Спартака» Владимир Бырыкин Ливенский пауэрлифтер привёз победу из Франции
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый скандал в биатлоне: «Это как ФСБ, только в спорте»24
«У русских вода из-под крана вкуса крови»41
За «сухого» Путина оправдались115
На поле в финале ЧМ произошел скандал573
Известный российский чемпион найден мертвым30
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
04:09
Медведеву-диссидентку затравили в Сети
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение