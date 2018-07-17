В Орле пройдут массовые тренировки по боксу

Орловская область присоединится к празднованию международного дня бокса, сообщает пресс-служба облправительства.

В спортивном празднике примут участие ветераны спорта, представители региональной власти. На Центральном стадионе имени В. И. Ленина 22 июля с 12.00 состоятся будут проходить массовые тренировки и бои между боксерами Орловской, Курской, Липецкой областей.

Организатор мероприятия в поддержку Международного дня бокса — Орловская областная федерация бокса. Завершением соревновательной части Дня бокса станет возложение цветов к мемориалу в сквере Танкистов и посещение одного из детских домов области.