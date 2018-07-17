Дмитрий Бивол: Объединительный бой против Сергея Ковалёва — дело ближайшего будущего

4 августа чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрий Бивол (13-0, 11 КО) встретится с опытным Айзеком Чилембой (25-5-2, 10 KO), и малавийца 27-летний россиянин не считает проходным соперником, хотя букмекеры на это весьма толсто намекают.

«Я видел его бои против Ковалёва , Гвоздика, Лепихина. Сильный парень, опытный, и может работать 12 раундов, идти вперёд и боксировать на задней ноге. Он умеет всё, а ещё он быстр. Да, у него есть поражения, но порой они делают бойца только сильнее», — сказал Бивол BoxingScene.

Читайте также: Бивол готовится к бою с Чилембой: видео

Журналист не мог не задать вопрос о потенциальном дерби с обладателем пояса WBO Сергеем Ковалёвым (32-2-1, 28 КО). Дмитрий дипломатично ответил, что «конечно, об этом думаю».

«Уверен, бой с Ковалёвым — дело не такого уж и отдалённого будущего. Надеюсь, получится сделать так, чтобы его посмотрело множество людей, а не только несколько тысяч человек. Это всё же объединительный поединок. Два топ-полутяжа мира, как-никак. Считаю, что вхожу в топ-4 дивизиона. Есть же четыре чемпиона, и я среди них. Кто лучший? Думаю, ответ мы не узнаем, пока не сразимся друг с другом», — подчеркнул он.

Читайте также: Ковалёв: С Гвоздиком я хотел бы боксировать в последнюю очередь

Свой последний поединок Дмитрий завершил победой техническим нокаутом в 12-м раунде над кубинцем Салливаном Баррерой.