Усик уволил тренера перед боем с Гассиевым

Усик расстался с тренером перед боем с Гассиевым

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик за несколько дней до боя с чемпионом IBF россиянином Муратом Гассиевым расстался со своим тренером Сергеем Ватаманюком. Готовить его к финалу WBSS будет Расс Анбер. Бой Усик — Гассиев пройдет 21 июля в Москве.

— Скажу так: он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах, — цитирует Усика официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). — Сейчас мы расстались, потому что-то, что он давал, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы "кто-то был".

Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия. Анбер пишет план, исправляет разное в моей работе. Такой себе куратор, который помогает мне.