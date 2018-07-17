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Усик уволил тренера перед боем с Гассиевым
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Усик расстался с тренером перед боем с Гассиевым 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: EPA
Чемпион мира в первом тяжелом весе по версиям WBC и WBO украинец Александр Усик за несколько дней до боя с чемпионом IBF россиянином Муратом Гассиевым расстался со своим тренером Сергеем Ватаманюком. Готовить его к финалу WBSS будет Расс Анбер. Бой Усик — Гассиев пройдет 21 июля в Москве.
— Скажу так: он не был моим тренером по-настоящему, просто помогал мне в некоторых вещах, — цитирует Усика официальный сайт Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). — Сейчас мы расстались, потому что-то, что он давал, не помогало мне развиваться. Я не хочу работать с человеком просто потому, чтобы "кто-то был".
Он хороший парень, но хороший парень — это не профессия. Анбер пишет план, исправляет разное в моей работе. Такой себе куратор, который помогает мне.
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