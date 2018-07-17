Японский самурай выключил мощного ММА-бойца всего за 9 секунд

Потомки самураев прекрасно чувствуют себя и на ММА-ринге. Кёдзи Хоригути хватило всего 9 секунд, чтобы доказать это дерзкому американскому воину.

Поединок между Кёдзи Хоригути и Йеном Макколлом обещал быть зрелищным. Вот только не все обещания становятся реальностью: на первую же разведочную атаку Маккола потомок самураев ответил жесткой контратакой левым хуком.

Так и вышло, что уже на 9 секунде боя Йен Маккол отправился поприветствовать канвас, да так с него больше и не поднялся. Рефери остановил бой — смотреть было уже не на что.