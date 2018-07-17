Ещё
Японский самурай выключил мощного ММА-бойца всего за 9 секунд
Далее:
Читайте также:
Ещё

Японский самурай выключил мощного ММА-бойца всего за 9 секунд 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Потомки самураев прекрасно чувствуют себя и на ММА-ринге. Кёдзи Хоригути хватило всего 9 секунд, чтобы доказать это дерзкому американскому воину.
Поединок между Кёдзи Хоригути и Йеном Макколлом обещал быть зрелищным. Вот только не все обещания становятся реальностью: на первую же разведочную атаку Маккола потомок самураев ответил жесткой контратакой левым хуком.
Так и вышло, что уже на 9 секунде боя Йен Маккол отправился поприветствовать канвас, да так с него больше и не поднялся. Рефери остановил бой — смотреть было уже не на что.
Последние новости
70-летний Сталлоне подтягивается так, что ты сейчас бросишь все и побежишь в спортзал Звезды девяностых, которых сегодня невозможно узнать Как выучить что угодно: секрет Альберта Эйнштейна
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»15
Новый скандал в биатлоне: «Это как ФСБ, только в спорте»30
«Челси» согласовал трансфер Головина
«У русских вода из-под крана вкуса крови»44
За «сухого» Путина оправдались119
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Допрос Pussy Riot после скандала на ЧМ попал на видео
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение