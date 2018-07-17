Александр Усик vs Мурат Гассиев

В финальном поединке турнира тяжеловесов Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) сойдутся незнающие горечи поражений чемпионы — украинец Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев

Стиль: Россиянин — панчер-нокаутёр, преимущественно боксирующий первым номером. С отменной физической подготовкой и мощным ударом. Работает в стойке правши, но похож на «скрытого левшу»: «коронки» Гассиева — левый хук в печень, левый хук в обход блока.

Украинец — «игровик», способный работать как от оппонента, так и первым номером. Не обладает столь же мощным ударом, но заметно быстрее, манёвреннее, техничнее. Превосходит Гассиева в размахе рук. Боксирует в правосторонней стойке, обладает невероятным (для тяжёлого веса) уоркрейтом.

Опыт: Украинский боксёр (в отличии от россиянина) успешный любитель (золото чемпионата мира, Европы, ОИ), но на профессиональном уровне у Гассиева почти вдвое больше проведённых поединков.

Прогноз Parimatch: Усик — 1.85; Гассиев — 1.95 Кто фаворит? Если отталкиваться исключительно от последних проведённых поединков, то фаворитом боя видится Гассиев, нокаутировавший в полуфинале турнира слаггера Дортикоса из Кубы. Победа же Усика над латышом Бриедисом была не столь уверенной — украинец победил раздельным решением судей.

Но если Усик сумеет в течение всех 12 раундов работать строго по плану — вторым номером, не прекращая бомбардировать джебом, попросту перерабатывая россиянина за счёт активности, уходить из-под атак Гассиева, закручивать, но не забывать о том, что работать надо «не по школе» (категорически запрещено уходить под левый хук Гассиева), то практически наверняка победит.

Отталкиваясь от поединка россиянина против американца Томаса (2015 год), приходим к выводу, что Гассиеву в поединке с Усиком предстоит пройти самый сложный тест в карьере (Видео боя).

Что настораживает? После увольнения опытнейшего тренера Башира, у боксёра из Украины непонятная ситуация в тренерском штабе. В преддверии боя уволен тренер Ватаманюк. Готовил и работать в углу Усика будет Анбер, отличный катмен из Канады, но сомнительный тренер (провалился с местным панчером Лемьё).

Прогрессировал ли в таких условиях Усик? По бою с Бриедисом, скорее, даже регрессировал. Если Усик повторит те же ошибки, что и в бою с латышом (попросту, согласится на «рубку»), то практически наверняка досрочную победу одержит хозяин ринга.

Один из важнейших вопросов — как скажется на бойцах давление масштаба события, ведь на кону их очной схватки звание абсолютного чемпиона мира. Гассиев в основном выглядит собранным и практически без эмоций. Напротив, Усик чересчур эмоционален, работает на кураже, иногда забывая при этом о тренерских установках.

Предположим, что на этот раз украинец будет действовать в разы рациональнее.

Прогноз vRINGe: победа Усика (1.85), вероятнее всего решением судей (2.25)

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