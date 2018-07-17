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Гассиев: я готов боксировать хоть в аэропорту
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Гассиев: я готов боксировать хоть в аэропорту 

Чемпионат.com 10 часов назад
Фото: SovSport.Ru
Чемпион мира по версиям WBA Super и IBF в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев рассказал о предстоящем финальном поединке суперсерии с чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком 21 июля в Москве.
«Я прибыл в Россию за неделю до боя. У меня никогда не было проблем с акклиматизацией. Джетлаг также не является проблемой для меня. Хороший сон во время полёта — и я готов боксировать хоть в аэропорту. Как всегда, я ожидаю жёсткой борьбы. Я должен быть готов ко всему и приспосабливаться к этому», — сказал Гассиев сайту WBSS.
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