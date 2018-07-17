Сагайдаковская: «Нокаутирую Брекхус, я уверена в себе»

«Я себя прекрасно чувствую, уже сделала вес, кушаю, что хочу. За два месяца до этого боя сменила тренера, но мне с ним комфортно. Как будто ничего и не менялось.

Поединок с Сесилией — самый важный в карьере. Но я уверенна в себе. Нокаутирую ее, — сказала Сагайдаковская в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым.

Бой Сагайдайковской и Брекхус пройдет в андеркарде финала WBSS между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком

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