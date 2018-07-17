Ещё
Сагайдаковская: «Нокаутирую Брекхус, я уверена в себе»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Сагайдаковская: «Нокаутирую Брекхус, я уверена в себе» 

SPORT24.ru 3 часа назад
Россиянка Инна Сагайдаковская в преддверии боя с норвежкой Сесилией Брекхус рассказал в каком физическом состоянии находится.
«Я себя прекрасно чувствую, уже сделала вес, кушаю, что хочу. За два месяца до этого боя сменила тренера, но мне с ним комфортно. Как будто ничего и не менялось.
Поединок с Сесилией — самый важный в карьере. Но я уверенна в себе. Нокаутирую ее, — сказала Сагайдаковская в беседе с корреспондентом Sport24 Ярославом Степановым.
Бой Сагайдайковской и Брекхус пройдет в андеркарде финала WBSS между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком.
Инна Сагайдаковская: «Дури во мне больше, чем у Брекхус»
SPORT24.ru: последние новости
Команда Поветкина добилась боя с Джошуа. Дело за малым — победить Россиянин Корешков одержал победу нокаутом на турнире Bellator 203 в Риме Гассиев: «Я не считаю, что невозможно победить Усика по очкам»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У русских вода из-под крана вкуса крови»50
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»
На поле в финале ЧМ произошел скандал574
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео831
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение