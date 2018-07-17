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Федор Чудинов: Я никогда не был так готов к бою, как сейчас
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Федор Чудинов: Я никогда не был так готов к бою, как сейчас 

Советский спорт 3 часа назад
Российский боксер Федор Чудинов рассказал, что находится в лучшей физической готовности в своей карьере перед поединком с Наджибом Мохаммеди.
— Наджиб Мохаммеди — хороший боксер, выносливый. Я уверен, бой будет очень зрелищным. Я сейчас хорошо готов физически как никогда. Я полон уверенности в себе. Мой новый тренер Абель Санчес хорошо знает моего соперника. Мы много работали над тактикой, — отметил Федор Чудинов.
апомним, что Федор Чудинов проведет бой с боксером Наджибом Мохаммеди в эту субботу. Сам поединок будет проходить в андеркарде боксерского вечера, главным поединком которого станет бой Мурата Гассиева с Александром Усиком.
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