Федор Чудинов: Я никогда не был так готов к бою, как сейчас

Российский боксер Федор Чудинов рассказал, что находится в лучшей физической готовности в своей карьере перед поединком с Наджибом Мохаммеди — Наджиб Мохаммеди — хороший боксер, выносливый. Я уверен, бой будет очень зрелищным. Я сейчас хорошо готов физически как никогда. Я полон уверенности в себе. Мой новый тренер Абель Санчес хорошо знает моего соперника. Мы много работали над тактикой, — отметил Федор Чудинов. Александром Усиком. апомним, что Федор Чудинов проведет бой с боксером Наджибом Мохаммеди в эту субботу. Сам поединок будет проходить в андеркарде боксерского вечера, главным поединком которого станет бой Мурата Гассиева