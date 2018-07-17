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Усик поблагодарил Россию за гостеприимство
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Украинский боксёр Усик поблагодарил Россию за гостеприимство 

RT на русском 2 часа назад
Фото: @Alexanderusyk Facebook
Украинский боксёр Александр Усик поблагодарил Россию за гостеприимство в преддверии боя с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), который пройдёт в Москве.
«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, всё хорошо», — приводит слова Усика ТАСС.
Он отметил, что хорошо подготовился к бою с Гассиевым.
«И если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно ли состоится бой — не знаю», — добавил украинец.
Бой Гассиев — Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский».
Ране сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с тренером перед финалом WBSS с Гассиевым.
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