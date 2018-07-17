Украинский боксёр Усик поблагодарил Россию за гостеприимство

Украинский боксёр Александр Усик поблагодарил Россию за гостеприимство в преддверии боя с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), который пройдёт в Москве.

«Хотел бы поблагодарить всех за гостеприимство, за то, как меня здесь встретили, мы заселились в гостиницу, всё хорошо», — приводит слова Усика ТАСС.

Он отметил, что хорошо подготовился к бою с Гассиевым.

«И если он состоится, покажу все, на что способен. Я также уважаю своего соперника, такие бои — украшение спорта. Точно ли состоится бой — не знаю», — добавил украинец.

Бой Гассиев — Усик запланирован на 21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский».

Ране сообщалось, что Усик прекратил сотрудничество с тренером перед финалом WBSS с Гассиевым.