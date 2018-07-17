Федор Чудинов: «Каждый день у Санчеса бегаем по четыре мили по горам»

— Абель Санчес один из тех тренеров, которые умеют развить лучшие качества боксеров, а не пытаются сломать и дать что-то свое, — заявил Чудинов. — Он смотрит, что-то добавляет и развивает данные каждого конкретного боксера, будь то скорость, удар или что-то другое. Но основное — это бешеная физическая подготовка. Каждый день бегаем по четыре мили по горам. После каждой тренировки подкачка специальная, боксерская. Нюансы не буду рассказывать, но работа очень серьезная.

Мой соперник Наджиб Мохаммеди раньше тренировался у Санчеса, сейчас его в лагере не было. Он хороший боксер, сложный соперник, думаю, будет хороший и красивый бой. Я сейчас готов так, как никогда прежде. Чувствую себя очень хорошо, полностью уверен в своих силах. Понятное дело, не расслабляюсь, но уверенность в победе есть. Думаю, что это будет положительным моментом, что Санчес знает Мохаммеди. С ним надо быстро двигаться, мы работали над скоростью и тактикой, готовились конкретно к нему. Будет ли Санчес в моем углу, не знаю, но он дал мне все необходимые наставления.