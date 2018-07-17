Ещё
Федор Чудинов: «Каждый день у Санчеса бегаем по четыре мили по горам»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Федор Чудинов: «Каждый день у Санчеса бегаем по четыре мили по горам» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российский боксер Федор Чудинов отметил, что ему нравится тренироваться под руководством Абеля Санчеса. 21 июля россиянин проведет бой с французом Наджибом Мохаммеди за титул WBA Interim. Поединок состоится в андеркарте финального поединка WBSS между Александром Усиком и Муратом Гассиевым.
— Абель Санчес один из тех тренеров, которые умеют развить лучшие качества боксеров, а не пытаются сломать и дать что-то свое, — заявил Чудинов. — Он смотрит, что-то добавляет и развивает данные каждого конкретного боксера, будь то скорость, удар или что-то другое. Но основное — это бешеная физическая подготовка. Каждый день бегаем по четыре мили по горам. После каждой тренировки подкачка специальная, боксерская. Нюансы не буду рассказывать, но работа очень серьезная.
Мой соперник Наджиб Мохаммеди раньше тренировался у Санчеса, сейчас его в лагере не было. Он хороший боксер, сложный соперник, думаю, будет хороший и красивый бой. Я сейчас готов так, как никогда прежде. Чувствую себя очень хорошо, полностью уверен в своих силах. Понятное дело, не расслабляюсь, но уверенность в победе есть. Думаю, что это будет положительным моментом, что Санчес знает Мохаммеди. С ним надо быстро двигаться, мы работали над скоростью и тактикой, готовились конкретно к нему. Будет ли Санчес в моем углу, не знаю, но он дал мне все необходимые наставления.
Спорт-Экспресс: последние новости
Усик расстался с тренером перед боем с Гассиевым Александр Поветкин: "У Джошуа четыре пояса. Я хочу взять их" Хабиб поддержал Гассиева в предстоящем бою с Усиком
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У русских вода из-под крана вкуса крови»51
На поле в финале ЧМ произошел скандал574
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео831
Бразильянка выдумала изнасилование в «Лужниках»33
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018233
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
00:27
Президент Хорватии обратилась к россиянам
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение