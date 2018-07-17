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Алоян примет участие во втором сезоне WBSS
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Алоян примет участие во втором сезоне WBSS 

Чемпионат.com 18 минут назад
Фото: ТАСС
Российский боксёр, чемпион мира по версии WBA International во втором наилегчайшем весе Михаил Алоян примет участие во втором сезоне Всемирной боксёрской суперсерии, сообщает пресс-служба соревнований. Алоян будет выступать во втором наилегчайшем весе.
Ранее стало известно, что другими участниками турнира станут чемпион мира по версии WBO Золани Тете, чемпион мира по версии WBA Super Райан Барнетт, чемпион мира по версии WBA Regular Наоя Иноуэ, чемпион мира по версии IBF Эммануэль Родригес, а также Джейсон Молони и бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Нонито Донэйр.
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