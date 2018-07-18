Боксер Алоян поделился мнением об участии во втором сезоне Всемирной суперсерии

"Я очень рад и горжусь возможностью принять участие во втором сезоне WBSS. Мухаммед Али — кумир для всех боксеров в мире, так что бороться за трофей его имени — большая честь. Что дает мне преимущество над соперниками? Я быстрее, чем они", — цитирует Алояна пресс-служба соревнований.

21 июля в московском спорткомплексе «Олимпийский» пройдет финал первого сезона турнира, в котором примут участие россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик

Боксеры поборются за чемпионские титулы в весовой категории до 90,71 кг по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).