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Гассиев рассказал о причинах переезда в США
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Боксер Гассиев рассказал о причинах переезда в США 

Газета.Ru 56 минут назад
Фото: ТАСС
Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, почему решил уехать тренироваться в США, передает Sport24.
"Почему я уехал в США? 18 боев я провел в России, тренировался у своего тренера. И прогресс остановился. Поэтому и решил поехать в США. Попробовать что-то новое. К счастью, попал к Абелю Санчесу. В России были проблемы со спарринг-партнерами. В Америке такой проблемы не было", — сказал Гассиев.
21 июля Гассиев проведет бой против украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Ранее Гассиев сдал три допинг-теста перед боем с Усиком.
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