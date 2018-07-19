Гассиев рассказал о причинах переезда в США

Российский боксер Мурат Гассиев рассказал, почему решил уехать тренироваться в США, передает Sport24.
"Почему я уехал в США? 18 боев я провел в России, тренировался у своего тренера. И прогресс остановился. Поэтому и решил поехать в США. Попробовать что-то новое. К счастью, попал к Абелю Санчесу. В России были проблемы со спарринг-партнерами. В Америке такой проблемы не было", — сказал Гассиев.
21 июля Гассиев проведет бой против украинца Александра Усика в финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).
Ранее Гассиев сдал три допинг-теста перед боем с Усиком.