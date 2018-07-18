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Теренс Кроуфорд: На моих плечах ответственность лидера pound-for-pound
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Теренс Кроуфорд: На моих плечах ответственность лидера pound-for-pound 

Vringe.com 41 минуту назад
Фото: Vringe.com
Американский чемпион по версии WBO в полусредней весовой категории (до 66,7 кг), ранее абсолютный чемпион мира дивизионом ниже (до 63,5 кг) Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) в интервью FightHype поделился амбициозными планами на будущее.
— Вы номер один в большинстве списков pound-for-pound. На ваших плечах огромная ответственность. Насколько это для вас важно?
— Я дерусь с этим бременем на плечах, чтобы другие люди могли назвать меня номером один. Я хочу слышать только своё имя в ответах на вопрос: «Кто лучший в pound-for-pound».
— Когда вы нокаутировали ребят в 63,5 кг, бойцы и эксперты говорили, что вы достаточно большой и сильный для того, чтобы остановить полусредневеса. Вы чувствуете, что это действительно так? Что вы сможете и дальше побеждать нокаутами бойцов в 66,7 кг?
— Не совсем. Я не могу это утверждать до тех пор, пока не вычищу дивизион.
— Когда вы смотрите на полусреднюю весовую категорию. С кем из топ-бойцов дивизиона вы надеетесь встретиться?
— Я готов встретиться с кем-угодно, где-угодно и когда-угодно. Я говорил, что хочу их всех и верю, что мой промоутер Top Rank начнёт вести дела с функционером Элом Хэймоном и вместе организуют эти поединки.
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