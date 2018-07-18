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Брёмер устроил скандал после поражения Цойге, обвинил во всём промоутера
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Брёмер устроил скандал после поражения Цойге, обвинил во всём промоутера 

Vringe.com 3 часа назад
Фото: Vringe.com
39-летний немец Юрген Брёмер (49-3, 35 КО) является не только действующий боксёром, но и тренером. 14 июля в Оффенбурге (ФРГ) его подопечный, местный «обычный» чемпион WBA в весе до 76,2 кг Тайрон Цойге (22-1-1, 12 КО) техническим нокаутом уступил британскому середняку Рокки Филдингу (27-1, 15 КО).
После боя тренер заявил о том, что ответственность за поражение несёт исключительно промоутер Sauerland Event. Напомним, ранее и Брёмер, и Цойге пожелали разорвать контракт с компанией.
По данным Bild, Брёмер даже швырнул бутылкой в исполнительного директора Sauerland Event Фридриха Несса, но промахнулся и попал в Йохи Зауэрлянд, жену Вильфреда Зауэрлянда (основателя компании).
Йохи и Вильфред Зауэрлянды
По словам Брёмера, Цойге подобрали «неправильного соперника в неподходящее время, а ещё были проблемы с планированием ивента и непосредственно подготовкой к бою».
Пришёл ли к такому выводу Брёмер самостоятельно или читал прогноз на поединок от vRINGe и PariMatch, в сообщении не говорится.
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