Брёмер устроил скандал после поражения Цойге, обвинил во всём промоутера

39-летний немец Юрген Брёмер (49-3, 35 КО) является не только действующий боксёром, но и тренером. 14 июля в Оффенбурге (ФРГ) его подопечный, местный «обычный» чемпион WBA в весе до 76,2 кг Тайрон Цойге (22-1-1, 12 КО) техническим нокаутом уступил британскому середняку Рокки Филдингу (27-1, 15 КО).

После боя тренер заявил о том, что ответственность за поражение несёт исключительно промоутер Sauerland Event. Напомним, ранее и Брёмер, и Цойге пожелали разорвать контракт с компанией.

По данным Bild, Брёмер даже швырнул бутылкой в исполнительного директора Sauerland Event Фридриха Несса, но промахнулся и попал в Йохи Зауэрлянд, жену Вильфреда Зауэрлянда (основателя компании).

Йохи и Вильфред Зауэрлянды

По словам Брёмера, Цойге подобрали «неправильного соперника в неподходящее время, а ещё были проблемы с планированием ивента и непосредственно подготовкой к бою».

Пришёл ли к такому выводу Брёмер самостоятельно или читал прогноз на поединок от vRINGe и PariMatch, в сообщении не говорится.

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.