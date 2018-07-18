Дилемма Беллью: Драться с Тайсоном Фьюри или победителем боя Усик−Гассиев

«Заслуженный» чемпион WBC в крузервейте британец Тони Беллью (30-2-1, 20 КО) ломает голову над дилеммой. Ливерпульскому «Бомбардировщику» всё никак не решить, с кем он хочет боксировать в следующем поединке. И это несмотря на то, что выбор не так уж и велик.

По словам Беллью, он выбирает между поединком против соотечественника Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) в лимите супертяжёлого веса или же бой с победителем турнира тяжеловесов Всемирной боксёрской суперсериии (WBSS) — уже 21 июля в Москве (Россия) в поединке между украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) определится абсолютный чемпион мира.

«Скажу честно. Если бы на кону были те же деньги, то я, вне всяких сомнений, выбрал бы бой за звание абсолютного чемпиона мира, — сообщил Беллью. — Но в том то и дело, что этого не будет. В бою против Фьюри на кону будет намного больше денег. В этом и заключается работа менеджеров и советчиков. Они взвешивают плюсы и минусы, просчитывают риски и прочее. В этом и смысл профессионального бокса».

Беллью признался, что предстоящий бой, скорее всего, станет последним в его карьере: «Если бы я дрался с победителем Суперсерии, то мог бы стать первым британцем, который завоевал все четыре титула дивизиона. Считайте, даже у Льюиса такого не было. Мне капец как нравится эта идея. Но это был бы очень тяжёлый бой. Вероятнее всего, последний в карьере. Если это будет Гассиев, мне нужно быть морально готовым к тому, чтобы подняться с канваса и продолжить бой. Если это будет Усик, мне предстоит быть готовым к тому, что на меня обрушится шторм ударов».

Несмотря на то, что Фьюри — прирождённый супертяж, Беллью считает поединок против него гораздо менее сложным и опасным: «В случае же Фьюри, я смогу продолжать карьеру и дальше. Победить его вообще не проблема. Да и гонорар в этом поединке был бы раз в пять больше, чем в бою с победителем Суперсерии. Не могу не думать об этом».

«Бой против Фьюри для меня словно подарок, — сообщил Беллью. — Да, я думаю, что побью его, хоть и считаю Тайсона отличным боксёром и прикольным мужиком. Но победа будет за мной. Он никогда раньше не встречался с настолько быстрым парнем, но у которого и удар тоже имеется. Всё, что у него есть против меня — преимущество в антропометрии и в весе. Но я могу с этим справиться».

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