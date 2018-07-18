Бой Усик-Гассиев: Билеты раскупают молниеносно

Об этом сообщает XSPORT.

Организаторы сообщают, что больше 200 журналистов получили аккредитации на финальный бой.

Состоянием на 17 июля было продано больше 10 тысяч билетов при ожидаемых 20 тысячах.

По информации Luckypunch.net, билеты можно спокойно купить в любой из секторов, а цена на них варьируется от 672 гривен до 63 тысяч гривен.