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Бой Усик-Гассиев: Билеты раскупают молниеносно
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Бой Усик-Гассиев: Билеты раскупают молниеносно 

Украина.ру 57 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает XSPORT.
Организаторы сообщают, что больше 200 журналистов получили аккредитации на финальный бой.
Состоянием на 17 июля было продано больше 10 тысяч билетов при ожидаемых 20 тысячах.
По информации Luckypunch.net, билеты можно спокойно купить в любой из секторов, а цена на них варьируется от 672 гривен до 63 тысяч гривен.
Поединок Усика и Гассиева запланирован на 21 июля в Москве. На кону поединка будут стоять пояса WBO, WBC, WBA, IBF и The Ring, а также трофей Мохаммеда Али и 10 миллионов долларов призовых.
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