Гор Ерицян 28 июля проведёт бой против Али Фунеки

28 июля на Красной Поляне (Сочи, Эсто-Садок) промоутерская компания «Титов Boxing Promotions» организует крупный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между не знающим поражений Гором Ерицяном (6-0-0, 6 КО) из Армении и экс-чемпионом мира Али Фунекой (39-9-3, 31 КО) из ЮАР. Поединок пройдёт в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг).

Всего в рамках шоу, которое носит название «Галактическая Битва» выступят шесть пар бойцов. Среди них бои с участием перспективных российских боксеров: Ахмеда Хапачева, Алана Джанаева, Ислама Едисултанова, Владислава Красношеина, Ашота Папяна, Мехди Абдурашедова, Висхана Мурзабекова.