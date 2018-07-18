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Гор Ерицян 28 июля проведёт бой против Али Фунеки
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Гор Ерицян 28 июля проведёт бой против Али Фунеки 

Чемпионат.com 2 часа назад
28 июля на Красной Поляне (Сочи, Эсто-Садок) промоутерская компания «Титов Boxing Promotions» организует крупный вечер профессионального бокса, главным событием которого станет поединок между не знающим поражений Гором Ерицяном (6-0-0, 6 КО) из Армении и экс-чемпионом мира Али Фунекой (39-9-3, 31 КО) из ЮАР. Поединок пройдёт в рамках полусреднего веса (до 66,7 кг).
Всего в рамках шоу, которое носит название «Галактическая Битва» выступят шесть пар бойцов. Среди них бои с участием перспективных российских боксеров: Ахмеда Хапачева, Алана Джанаева, Ислама Едисултанова, Владислава Красношеина, Ашота Папяна, Мехди Абдурашедова, Висхана Мурзабекова.
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