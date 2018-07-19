Хапачев и Джанаев проведут бой в андеркарде боя Ерицян — Фунека

28 июля на Красной Поляне (Сочи, Эсто-Садок) состоится вечер профессионального бокса «Галактическая Битва» организованный промоутерской компании «Титов Boxing Promotions», в рамках которого пройдёт поединок двух российских бойцов, не знающих поражений на профи-ринге выступающих в первом среднем весе: Ахмеда Хапачева (3-0-0) и Алана Джанаева (Россия, 1-0-0).

Поединок Хапачев — Джанаев состоится в андеркарде боя между не знающим поражений Гором Ерицяном (6-0-0, 6 КО) из Армении и экс-чемпионом мира Али Фунекой (39-9-3, 31 КО) из ЮАР. Всего в рамках шоу, которое носит название «Галактическая Битва», выступят шесть пар бойцов.