Ещё
Хапачев и Джанаев проведут бой в андеркарде боя Ерицян — Фунека
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хапачев и Джанаев проведут бой в андеркарде боя Ерицян — Фунека 

Чемпионат.com 3 часа назад
28 июля на Красной Поляне (Сочи, Эсто-Садок) состоится вечер профессионального бокса «Галактическая Битва» организованный промоутерской компании «Титов Boxing Promotions», в рамках которого пройдёт поединок двух российских бойцов, не знающих поражений на профи-ринге выступающих в первом среднем весе: Ахмеда Хапачева (3-0-0) и Алана Джанаева (Россия, 1-0-0).
Поединок Хапачев — Джанаев состоится в андеркарде боя между не знающим поражений Гором Ерицяном (6-0-0, 6 КО) из Армении и экс-чемпионом мира Али Фунекой (39-9-3, 31 КО) из ЮАР. Всего в рамках шоу, которое носит название «Галактическая Битва», выступят шесть пар бойцов.
Чемпионат.com: последние новости
Титов: в Поветкина, как и в российских футболистов перед ЧМ, мало кто верит Российский боец Корешков нокаутировал черногорца Бакоцевича на турнире Bellator Пакьяо — Матиссе, дус Сантус – Благой Иванов, Нурмагомедов, UFC, Bellator
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»17
Роналду шокировал работников отеля чаевыми
Месси обратился к руководству «Барселоны»1
«Зенит» обратился к болельщикам
Горячая спортсменка из Казахстана показала подписчикам сексуальные формы
Видео
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
01:17
Выборы главы ФБР назвали «воровским сходняком»
Зимние виды спорта
00:38
Трамп впервые высказался о ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:11
Фанатов наказали за попытку достать мяч
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:36
Моуринью ужаснул скандал в финале ЧМ-2018
Футбол
00:24
Фанаты отметили победу на ЧМ погромами
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
Устроивших скандал на ЧМ Pussy Riot‍ оштрафуют
Футбол Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение