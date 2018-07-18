Джошуа едва не подрался на дуэли взглядов с Поветкиным

Британский боксер Энтони Джошуа , который владеет чемпионскими титулами WBA Super WBO, IBF, IBO, чуть не подрался во время пресс-конференции и дуэли взглядов перед боем с Александром Поветкиным, сообщает Sport24.

Британец позировал с поясами, когда его начал провоцировать американский боксер Джарелл Миллер. Между бойцами завязалась словесная перепалка и едва не завязалась драка, которую остановило вмешательство окружающих помогло избежать рукоприкладства.

"Огромное уважение Поветкину. Когда встречаются два льва и ты слышишь лай маленького щенка… Не играй с большими кошками. Это предупреждение", — написал позже Джошуа у себя в твиттере.

Бой Джошуа и Поветкина состоится 22 сентября на «Уэмбли» в Лондоне.