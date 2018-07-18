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Джошуа едва не подрался на дуэли взглядов с Поветкиным
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Джошуа едва не подрался на дуэли взглядов с Поветкиным 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
Британский боксер Энтони Джошуа, который владеет чемпионскими титулами WBA Super WBO, IBF, IBO, чуть не подрался во время пресс-конференции и дуэли взглядов перед боем с Александром Поветкиным, сообщает Sport24.
Британец позировал с поясами, когда его начал провоцировать американский боксер Джарелл Миллер. Между бойцами завязалась словесная перепалка и едва не завязалась драка, которую остановило вмешательство окружающих помогло избежать рукоприкладства.
"Огромное уважение Поветкину. Когда встречаются два льва и ты слышишь лай маленького щенка… Не играй с большими кошками. Это предупреждение", — написал позже Джошуа у себя в твиттере.
Бой Джошуа и Поветкина состоится 22 сентября на «Уэмбли» в Лондоне.
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